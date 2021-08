Kiko Matamoros: "Makoke me puso una denuncia y Javier Tudela acudió como falso testigo"

"A mí se me interpuso una denuncia absolutamente absurda y llamaron a dos testigos", ha explicado Matamoros, "uno fue el hijo de Makoke", ha añadido. Javier Tudela tuvo que contestar a algunas preguntas de su abogado, en esta denuncia Makoke asegura que su expareja le faltó al respeto, que fue en presencia de su hijo, "y que la he llamado tres calificativos".

"Mi abogado le pregunta si era verdad lo que había dicho su madre en la denuncia y él dice que sí", ha relatado el colaborador, después le preguntó en qué circunstancias se había producido, "y él dice que lo ignora", ha contado. Y a continuación le pregunta si lo había visto, y esta fue la respuesta de Javier Tudela, "no lo he visto, me lo ha contado mi madre".