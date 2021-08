Kiko Matamoros vuelve muy enfadado por la no renovación de Antonio Canales y la presencia de Makoke en ‘La última cena’: “Si me tengo que ir, me iré”

“A mí me gusta Sálvame, yo quiero a Sálvame, pero no me gustan cosas que han pasado en los últimos meses, como la forma en la que se ha tratado el tema de Rocío Carrasco en este plató o el despido de Antonio Canales del otro día. A mí gusta mi trabajo pero, si un día tengo que irme, me iré”, ha dicho nada más volver al programa.