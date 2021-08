Makoke llegó a 'La última cena' con un total look rosa que hizo pensar a Paz Padilla en su nuevo retoque estético. Sin embargo, este detalle pasó desapercibido y es que su asistencia como comensal supuso el regreso a un plató del que se fue enfadada para no volver: el de 'Sálvame'.

Y, ya sentada a la mesa, Makoke confesaba estar "súper contenta" de volver al plató. Eso sí, Paz Padilla le advertía que había dicho cosas con el micro abierto. "Me da igual, no tengo nada que ocultar", decía ella y se preguntaba: "¿Ya empezamos? ¿'Sálvame'? ¡Cuánto tiempo sin venir aquí!"

Makoke no dudaba que todos los suyos trabajan en este plató pero aclaraba que no se refería a Kiko Matamoros, lanzando para sorpresa de todos un mensaje nada conflictivo: "Kiko Matamoros no es mi enemigo ha sido parte de mi familia, no lo considero enemigo tenemos nuestros desencuentros".