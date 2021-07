Matamoros no puede contener la emoción al recordar a sus padres: "Ana se parece mucho a mi padre"

Kiko Matamoros, muy afectado por el distanciamiento con su hija Ana

La hija del colaborador de 'Sálvame' ha pasado su cumpleaños alejada de él

Matamoros se emociona viendo fotos con la influencer

Kiko Matamoros comenzaba 'Sálvame' diciendo que ver fotos de su hija Ana en los pasillos de Telecinco no le había afectado mucho. De hecho, aseguró que a la influencer probablemente no le habría hecho gracia. Sin embargo, al verlas en persona, Kiko Matamoros no pudo ocultar lo afectado que está por el distanciamiento con su hija, que ya dura meses.

Al colaborador le salía una sonrisa de nostalgia al ver las instantáneas. "Me recuerda mucho a mi padre, es igual a él, no a Makoke. Me ha producido un golpe de nostalgia", confesó.



"Si soy honesto esperanzas no tengo muchas pero lo que... si es que al final me da más pena por ella que por mí. No es fácil. Creo que hay que atravesar la vida con determinadas ausencias y si son ausencias que se podían haber evitado...", explicó después. Eso hizo que se acordase del distanciamiento que vivió con su madre.