Kiko Matamoros lleva meses sin tener contacto con su hija, Ana Matamoros

La influencer ha cumplido 21 años lejos del colaborador de 'Sálvame'

Matamoros, afectado, habla del distanciamiento con su hija

Kiko Matamoros mostró en el último programa de 'Sálvame' lo afectado que realmente está por el distanciamiento con su hija Ana Matamoros, que ha cumplido 21 años lejos del colaborador. Aunque Matamoros tiene claro que hay ciertas actitudes que no piensa permitir, no por ello se siente feliz por haber perdido el contacto de su hija durante todos estos meses.

Tras haber pasado la celebración, Kiko decía que no se sentía que nada se le hubiese removido al ver fotos de su hija cuando era pequeña por los pasillos de Telecinco. No obstante, la voz le delataba. Casi a punto de romperse, el colaborador acababa sincerándose sobre esta separación.

Para Kiko, que su pareja, Marta López, y Ana Matamoros se lleven mal no es la causa de este distanciamiento. "Mi pareja me ha dicho que si se va de mi vida para que yo no deje de estar con mi hija, pero ése no es el problema. No sería ninguna solución y menos inteligente ni satisfactoria para nadie. A lo mejor han querido hacerle que se sienta responsable de esto pero es absurdo. Si yo no le pido a mi hija que quiera a mi pareja, pero sí respeto. Le pido respeto", explicó. "Creo que lo de Marta es una excusa barata para justificar otras actitudes", añadió.

Matamoros descarta el acercamiento, por ahora, con su hija

Por otro lado, Kiko Matamoros se siente dolido por determinadas actitudes de su hija. "Cuando alguien se encarga de que a tu padre salga en la televisión gente diciendo cosas de 'mequetefre' y tal y tú no actúas, hay algo que no tiene solución. Creo que cualquier esfuerzo en el acercamiento a mi hija sería en vano, una frustración y restaría más que sumaría. Quiero recordarlo porque es el hermano, Javier Tudela, quien hace eso", dijo.

"Yo he estado enfermo, no me han llamado. Cuando mi hija estuve con el covid yo llamaba todos los días a la madre para saber cómo estaba. La comunicación se había roto pero no el interés de la gente que quieres. Si no lo hubiera conseguido por su madre lo hubiera conseguido por otro lado", puso de ejemplo después.