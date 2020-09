Kiko Matamoros desvela los tres problemas que ha tenido con su hija Anita: "Me duele más por el consentimiento y la connivencia de la madre"

El reparto de bienes tras la separación

El primero tiene que ver con el reparto de los bienes tras la separación. Kiko Matamoros asegura que su ex se quedó con las casas, pero que acordaron que él se llevara unos muebles y, cuando llegó el momento de la mudanza, Makoke decidió no dárselos.

El colaborador pidió a su hija que mediara de alguna manera y ella no lo hizo, lo que molestó al colaborador no tanto porque no lo hiciera sino porque entendió que, si su madre fuera la afectada, su actitud habría sido otra: “Me dijo que estaba harta de rollos y que la dejásemos en paz, no la responsabilizo, lo entiendo, pero me dio la sensación de que si hubiera sido al revés, me hubieran dicho algo”.