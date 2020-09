Mila Ximénez ‘brota’ contra Makoke: "Te has quedado con todo ¡Suelta a Kiko ya y sé feliz con quien quieras!"

“¡Qué casualidad que ahora Kiko se habla con todos sus hijos y con quien no se habla es con Ana!”, exclamaba Mila y es que el colaborador tuvo un conflicto con sus cuatro hijos mayores durante su relación con Makoke y, tras la separación, este conflicto ya no existe pero sí hay otro con la hija que tienen en común.

Además, la colaboradora de ‘Sálvame’ le ha recordado que no hablar de Ana es no decir nada, no hablar poco: “Deja a Kiko en paz, está enfermo, suéltalo, ya te has quedado con la finca, con los muebles, el gimnasio… ¡Todo! ¡Suéltalo ya y sé feliz con quien quieras!”