Kiko Matamoros se emociona contando un tierno momento con su hija Lucía: “Tengo nostalgia del tiempo que no he estado con ellos”

Sucedió durante el ingreso de Matamoros, cuando Lucía le dijo a su padre unas tiernas palabras de su novia

Kiko Matamoros se ha emocionado mucho narrándonos un episodio que le ha pasado con su hija mayor, Lucía. Como le sucedió con Diego, de ella también estuvo distanciada durante una etapa de su vida, pero ya resolvieron sus problemas y prueba de ello es lo que ha sucedido en el hospital.

Lucía le visitó en su último ingreso y le dijo que había visto cómo se portaba Marta con él, cómo sufría con sus ingresos y cómo había procurado que el trato con sus hijos fuera bueno: “Mi hija, que parecía mi madre me cogió la mano y me dijo ‘papá no hagas más el idiota, respeta a esta mujer que te quiere, cuídala, creo que te viene muy bien, disfruta, quiérela y sed felices los dos”.

El colaborador se emocionaba contándolo, nos confesaba que en momentos como este opta por la risa pero recordaba el conflicto que ha tenido con algunos de sus hijos en el pasado: “Con Diego he tenido cuatro años de distanciamiento y eso no lo voy a recuperar en la vida, el daño que te hacen estas cosas no es gratuito, hay brechas que se abren, historias que degradan la relación y no es gratuito”.

“Al final lo pagas todo y soy consciente, tengo mucha nostalgia ahora del tiempo que no he estado con mis hijos y eso no lo voy a recuperar en mi vida y sé que con Ana me va a pasar exactamente igual”, reflexionaba el colaborador, pero concluía diciendo: “Lo que no puedo hacer es tirarme al suelo como un felpudo y decir ‘me podéis pisar”.

Los tres problemas con Anita Matamoros

Pero ¿Qué le sucede con Ana? El colaborador está distanciado de su hija menor hasta el punto de que no le ha visitado durante su ingreso hospitalario y ha enumerado los motivos que les han llevado a esta situación.