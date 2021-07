Kiko Matamoros se derrumbó en el plató de 'Sálvame'

El colaborador y Anita Matamoros no tienen relación desde hace meses

Kiko Matamoros no ve posible una reconciliación a menos que su hija dé un paso adelante

Kiko Matamoros se ha roto en el 21 cumpleaños de su hija Anita. Padre e hija no tienen relación desde hace tiempo y lo cierto es que su distanciamiento se debe a un cúmulo de circunstancias que han acabado por estallar.

Fue Makoke la que confirmó que Anita y Kiko no tienen relación, unas declaraciones que no hicieron ni pizca de gracia al colaborador de ‘Sálvame’, que no entendía que su hija se enfadara con él por hablar de ella en televisión pero no con su madre.

Los problemas de Anita y Marta López Álamo

Pero además, han vivido una especie de guerra de influencers. Parece que Anita acusaba a Marta López Álamo, novia de su padre, de perseguirle y hacer todo lo que ella hacía en redes sociales… Además, habría echado en cara a su padre que no se posicionara de su lado.

El reparto de bienes

Pero hay más, el reparto de bienes tras la separación de Makoke también fue un granito de arena en su enorme montaña de problemas. Al parecer, Kiko quiso recuperar algunos objetos, pero no se le daban, solicitó la mediación de su hija y no la obtuvo: “Me dijo que estaba harta de rollos y que la dejásemos en paz, no la responsabilizo, lo entiendo, pero me dio la sensación de que si hubiera sido al revés, me hubieran dicho algo”.

Lo ocurrido con Javier Tudela

Pero además, Kiko no puede olvidar una foto, la de su hija Anita en el barco de Javier Tudela, padre de su hermano y exmarido de Makoke. “Una de las denuncias que Makoke le hace a este señor (su ex) es por un tema en el que se podían haber producido lesiones de mi hija cuando estaba en el seno materno. Para mí, como padre, es tremendamente doloroso, no sé si mi hija lo puede entender”, contaba en ‘Viva la vida’.

Anita se quitó el apellido Matamoros en redes sociales

El conflicto ha ido dando pasos hacia adelante y uno de ellos fue cuando Anita, como ya hicieran sus hermanos mayores, se quitó el apellido Matamoros en redes sociales. “No es agradable, es una especie de renuncia pública por parte de tu hija”, decía el colaborador de ‘Sálvame’.