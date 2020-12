Anita Matamoros felicita el cumpleaños a su padre a través de la prensa y Kiko se emociona hablando del distanciamiento: "La sigo queriendo, evidentemente"

A las puertas del lugar pudimos ver entrar a Laura Matamoros con Benji Aparicio así como a Diego Matamoros con Carla Barber. "La verdad es que estuvimos en un reservado separados en dos mesas. Y me emociona estar con cuatro de mis hijos. Estuvo muy bien. Me sentí un poco patriarca de un clan que no he sentido nunca. Creo que nunca nos habíamos reunido así por mi cumpleaños", decía Kiko con una gran sonrisa en 'Sálvame'.