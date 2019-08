Kiko Matamoros aclara las dudas sobre su enfermedad con el parte médico en la mano: "Si no se hubiera detectado el tumor, habría degenerado en cáncer"

Kiko Hernández se ha sentado con su compañero y amigo Kiko Matamoros para hablar sobre las críticas que ha recibido por parte de alguno de sus compañeros que lo acusan de exagerar su estado de salud para vender en los medios. Ante esto el colaborador se ha defendido: "El tumor que a mí me han extraído si no se hubiera detectado hubiera degenerado en un cáncer. Tengo aquí el informe médico que lo dice por si alguien tiene dudas".

Hernández le ha dicho que todo esto tiene una parte positiva ya que Matamoros estaba muerto de miedo, pensaba que tenía algo malo y al final el resultado ha sido que el tumor no era canceroso. Matamoros ha querido dejarle claro a los compañeros que han dudado de él que no ha engañado sobre su salud: "Quiero aclarar a todo el mundo que entre el 80% y 100 % de los tumores en la vejiga son cancerígenos, por tanto, si te detectan un tumor ningún médico puede ser optimista, a partir de ahí no hay exageración ninguna".

Matamoros aclara su parte médico

En un primer momento, se dijo que el colaborador tenía varios tumores y ha querido explicarlo: "Me comunicaron que eran varios tumores y en verdad eran varios coágulos adheridos al tumor que parecían una colonia". Matamoros ha dejado claro que no tiene cáncer porque no se había desarrollado: " Se considera una normalidad proliferativa preneoplásita, esto quiere decir que si no se extirpa esto deriva en un adenocarcinoma, es decir, en cáncer".