Kiko Matamoros responde a Makoke: "Te puse una cantidad de cuernos que no te lo crees ni tú"

Además, le acusa de haberla engañado y Kiko Matamoros, harto de polémica, optaba por la ironía en su respuesta: “Dice que la he engañado 20 años, no. Tú me engañaste un vez, utilizaste a mi hija, te la llevaste a Ibiza para ver a un señor, por dos veces utilizaste a mi hija de coartada y me encontré en un armario de mi hija unas camisetas de las que producía es señor”.