Makoke se declaró a Matamoros en 2004 y él tuvo una reacción "fría": "Un beso y gracias"

A principios de los 2000, Makoke y Kiko Matamoros vivían una luna de miel constante

La colaboradora le envió un mensaje muy emotivo en el programa 'A tu lado' en 2004

No hay tregua en el conflicto entre Kiko Matamoros y Makoke y los que fueran matrimonio se dedican ahora las mayores perlitas en los platós de televisión. Su guerra mediática no cesa y los duros reproches entre ellos parecen no tener fin.

Muy diferente era la imagen que mostraba la pareja hace dieciséis años, cuando Makoke y Matamoros vivían en una luna de miel constante y se decían mensajes de lo más románticos en Telecinco. ¡Los recordamos!

El emotivo mensaje de Makoke a Kiko Matamoros

Kiko Matamoros se enfrentó a su entrevista más personal en el programa ‘A tu lado’ en el año 2004, se abrió en canal por completo y mostró su lado más romántico a la audiencia del espacio de Emma García. Por aquel entonces estaba de lo más enamorado de Makoke, así que no era de extrañar que el ahora colaborador de ‘Sálvame’ se emocionara con una sorpresa de su chica.

Durante la entrevista, Emma García dio paso un vídeo en el que la que fuera chica del 'Telecupón' hablaba de cómo había conocido a Matamoros y del momento más bonito que había vivido con él: “Kiko me ha dado muchos momentos emocionantes, pero, sin duda, el más grande fue cuando nació nuestra hija Ana”, dijo Makoke.

Pero la cosa no acabó ahí. Después de aquellas palabras, Makoke continuó dando rienda suelta a su faceta más romántica y no dudó en dar las gracias a su chico por los seis años que llevaban de relación: “Todos los recuerdos son maravillosos”, decía la por entonces novia de Kiko Matamoros , que remataba su discurso diciendo: "Un beso y que te quiero mucho".

La reacción de Matamoros a las palabras de Makoke

Tras escuchar todos los vídeos que Makoke había preparado para aquella tarde de 2004 en ‘A tu lado’, la reacción de Kiko Matamoros no se hizo esperar, aunque no fue la que todo el mundo esperaba. Para intentar ocultar su emoción y no romperse, el ahora colaborador de ‘Sálvame’ le dijo una frase de lo más simple: “Un beso y muchas gracias”.