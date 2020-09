Kiko Matamoros, responde harto a Makoke: "Yo estoy para que me den palos en la cabeza el niño, la niña y la madre"

Desde que Kiko Matamoros y Makoke se separaran, la polémica entre ellos no cesa, primero por el distanciamiento del colaborador de ‘Sálvame’ con su hija Anita y ahora por el conflicto con Javi Tudela, hijo mayor de Makoke y con el que Kiko ha convivido durante todo este tiempo.

Para él es problemático porque ha estado 20 años litigando con Javier Tudela padre en los tribunales, con lo que no entiende la cercanía de su hija con él y Makoke se le explicaba desde ‘Viva la vida’: “He educado a mis hijos sin rencor”.

En ‘Sálvame’, a Kiko Matamoros le daba la risa escuchando tanto a su ex como a su hijo y les advertía: “Estoy en disposición de seguir desmontando lo que decís, este meloncito lo habéis abierto vosotros tú, tú niño y otros dando información falsa y manipulada”.

“A mí lo que dice su madre no me hace daño, lo que dice el niño tampoco…”, decía el colaborador pero, ante las críticas de sus compañeros, se quejaba: “Yo estoy para que me den palos en la cabeza el niño, la niña, la madre y el espíritu santo”.