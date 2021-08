Todo empezó con el 21 cumpleaños de Anita, Kiko Matamoros confirmó que no había felicitado a su hija y apuntaba que no daba un paso adelante en la reconciliación porque cree que tiene que hacerlo su hija.

Hubo quien la justificó apuntando que Ana aún es muy joven, pero Kiko cree que la edad no es excusa alguna y fue entonces cuando hizo el comentario que luego se emitió condicionado: “El contexto es que Belén me dice ‘tienes que hablar con ella porque es pequeña y yo digo es pequeña pero no es retrasada, sabe discernir”.