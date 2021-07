Hoy ha sido Makoke la que ha roto a llorar al ver las imágenes de su exmarido hablando sobre ella y sobre el padre de su otro hijo, Javier Tudela. Kiko Matamoros sacaba esta semana de nuevo a relucir un desagradable episodio en el que, presuntamente, Javier Tudela habría maltratado a Makoke: “Ha pasado mucho tiempo de aquello, yo he perdonado, no quiero anclarme en el rencor y en el odio, no podemos educar a los hijos en el odio”.