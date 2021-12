"He visto a mi hija, al padre y a su nieto. Ha sido un regalazo, yo quería que naciera el mismo día que yo", confesó muy emocionado y conteniendo las lágrimas. "Llevaba todo el día tacado. He visto a mi hija feliz". "Merece la pena estar aquí, aunque sea un rato, por estas emociones. La ha atendido una unidad especialidad en partos. No ha tenido dolores ni muchas molestias. Ella está estupenda y ojalá esté cuanto antes en casa de vuelta. Porque ahora con lo del covid las visitas están muy restringidas", reflexionaba ilusionado.