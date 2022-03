Anabel Pantoja, su hija Isa Pantoja, Omar Sánchez y otros muchos son algunos de los que no han querido dejar claro que no están para nada de acuerdo con lo que ha tenido que pasar la cantante en su entrada y Terelu se ha sumado a su opinión.

"Son imágenes que no se deberían de volver a repetir o haberse vuelto a repetir", ha afirmado la presentadora, muy seria. Y ha mostrado su desacuerdo con lo ocurrido: "Los seis Guardias Civiles no han sido suficientes, han estado desbordados pidiendo: 'Por favor, esto no puede ser'". Y es que cree que "uno puede estar acusado de un delito" y "tiene el derecho a que no le roce nadie ni que su integridad esté en peligro en ningún momento".