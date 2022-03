Tras salir a la luz las imágenes de la llegada de Isabel Pantoja al juzgado en 'El programa de Ana Rosa', las reacciones no han tardado en llegar. Su hija Isa Pantoja ha estado en el plató de su programa, donde ha mostrado su tremenda preocupación: "Pensaba que no iba a asistir, me impresiona verla allí otra vez, seguro que le han venido a la mente muchos momentos que todos recordamos...".

Pero ella no ha sido la única, Anabel Pantoja ha través de sus redes sociales no ha querido quedarse callada. La sobrina de la tonadillera ha querido reclamar "los derechos de un ser humano" ante la gran repercusión mediatica que ha tenido su llegada al juzgado: "Es un juicio que será juzgado, no es un concierto. Cómo se nota que no somos los mismos ante la justicia. ¿Y las vallas? ¿Y la seguridad? ¿Y la humillación".