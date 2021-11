Las puertas de Cantora vuelven a abrirse para Isa Pantoja: "Fue a comer con su madre"

El marido de Irene Rosales aseguraba en ‘Sábado Deluxe’ que en aquella conversación le dijo “todo lo que pensaba” y que también pidió explicaciones a su madre: “En el aniversario de la muerte de mi padre, ¿por qué quitaste las flores con mi nombre?”, fue una de las preguntas que le hizo.

“Cuando le hice esa pregunta, ella se quedó callada y no volvió a contestar. Desde ese momento no digo nada más. Mi madre no me volvió a contestar y yo tampoco la he vuelto a llamar. De esto ha pasado menos de un mes”, afirmaba el primo de Anabel Pantoja.