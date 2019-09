Todo lo que necesitas saber del pasado para entender la guerra entre Isa Pantoja y Kiko Rivera

Kiko Hernández afirma que Isa Pantoja chantajeó a su hermano, Kiko Rivera, con una información muy comprometida sobre una 'deslealtad' con una mujer famosa

Esta ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia del DJ, que le ha declarado la guerra...

La entrevista que desencadenó todo

‘GH Dúo’: fue entonces cuando Kiko Rivera confesó sus portada de ‘Lecturas’ e hizo unas polémicas declaraciones. Su relación siempre ha estado plagada de idas y venidas pero el principio de esta guerra se fraguó enfue entonces cuando Kiko Rivera confesó sus adicciones y la información generó una cascada de reacciones, entre ellas, la de su hermana Isa. Mientras su hermano y su cuñada seguían en el reality, ella fuede ‘Lecturas’ e hizo unas polémicas declaraciones.

“Kiko quería ingresar en un centro y mi madre no le dejó”, decía en la primera página pero además se declaraba molesta por la actitud de su hermano en el reality: “Es muy reservado, respeto que no lo haya querido contar. Lo de Kiko es una cosa fuerte, pero por lo demás tampoco presto demasiada atención a las cosas que pasan en mi casa (…) No les puedo culpar de que no me impliquen porque yo tampoco lo hago, me da hasta pereza”.

Se sentía apartada y no solo porque le ocultaron el problema de adicciones de Kiko, también porque él la ninguneara de alguna manera durante su paso por ‘GH Dúo’: “Lo que más me dolió y me molestó un montón es que en el blog del reality nombrara a todo el mundo y a mí y a mi hijo ni nos nombró”.

El inicio de la guerra con Irene

La tensión se intuía desde el momento en que Isa no fue a recibir a Irene a plató tras su expulsión del concurso. La propia Isa contó unas semanas después desde la portada de la misma publicación que a Irene no le habían gustado sus palabras sobre la adicción de su hermano y que no había contestado al mensaje que le había enviado felicitándole por su concurso. “No creo que Irene vaya a poner a mi hermano en mi contra. Sabe que para él soy su debilidad, a mí me tiene que aguantar sí o sí”, le advertía.

“Mi hermana es mi debilidad, pero mi mujer es mi vida”

Isa estaba muy segura de sí misma, pero lo cierto es que Kiko tomó partido por su mujer y no por su hermana. A su salida del reality, la tensión se podía cortar y se evidenció en público en el plató de ‘Supervivientes’. Isabel Pantoja entraba como concursante y, por mucho que lo intentó Jorge Javier Vázquez, los hermanos apenas limaron asperezas:

guerra. “No me hablo con mi hermana, ha hecho comentarios sobre mi mujer que creo que eran desafortunados, debe entender que siempre ha sido mi debilidad pero mi mujer es mi vida y debe respetar esas cosas”, dijo Kiko Rivera a su hermana y ella se justificaba. Se dieron un beso, pero lo que parecía una tregua acabó en

En otra ocasión fue Isa quien le dio dos besos a su hermano en plató pero la tensión estaba más enquistada y Kiko, aunque le devolvía el gesto, le decía: “Esos besos me los podías dar en otros sitios”.

Aneth, la tercera en discordia entre los hermanos

Aneth, amiga de Chabelita, concursaba en ‘Supervivientes’ junto a Isabel pero, a su salida, Kiko Rivera le dijo algo que la dejó helada y aún más enfadada a Isa: el asunto del sofá. Según el Dj, las amigas de Aneth le faltaron al respeto a su madre “practicando sexo” en el sofá del salón de su casa, Cantora. Ella lo negó pero Kiko se lo dejó claro: “Mi madre tiene al enemigo en casa y eres tú. Eres una falsa, espero que mi madre recapacite porque cuanto más lejos estés de mi familia mejor, quédate con mi hermana que sois iguales las dos”.

“Si sois mi vida ¿Por qué os lleváis tan mal?"

Y aunque los hermanos estuvieron juntos en plató el día en que Isabel Pantoja llegó de Honduras. A su entrada a plató estuvieron los dos, con Anabel Pantoja en medio poniendo distancia, para abrazarla. Pero la tonadillera vio pronto un vídeo resumen de sus conflictos y se echaba las manos a la cabeza. Kiko Rivera acudía a abrazarla y ella le preguntaba: “¿Por qué si sois mi vida os lleváis tan mal?”

Una provocación en Cantora

Al menos así lo entendió Isa: era el cumpleaños de Isabel Pantoja y Kiko Rivera le organizó la visita, por sorpresa, de muchos de sus compañeros de ‘Supervivientes’, entre ellos, Omar Montes ¿Cuál era el problema? Que Omar fue pareja de Chabelita y ella iba a asistir a la fiesta con su nuevo novio, Asraf. Además, ella negó en directo que Omar estuviera invitado y, justo después, se presentó en la finca.

Se declaran la guerra

Y este ‘agravio’ podría haber desencadenado la batalla final. Según Kiko Hernández, Chabelita habría ‘chantajeado’ a su hermano con hacer pública una deslealtad con una persona muy famosa.