Anabel Pantoja se rompe ante la polémica en 'Sálvame' por la entrevista de Kiko Rivera: "Te hizo un retrato devastador"

Y no solo eso, el DJ contó cosas como que tanto su tío como su madre se han dirigido despectivamente a su hermana, Isa Pantoja, con descalificativos de tinte xenófobo. No es la única sobre la que se habló, también mencionó a Anabel asegurando que Isabel y Agustín ven a su prima como del lado de los “enemigos”.

La reacción de la aludida no se ha hecho esperar. En ‘Sálvame’, la colaboradora cuenta que sintió “tristeza” aunque ha tenido una conversación con su primo en la que el DJ entiende su postura: “Me respeta, le he dicho que no quiero entrar y que si puede evitar este tipo de cosas, lo haga, porque me pone en una tesitura muy mala”.