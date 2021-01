'Deluxe' (24/01/2021), programa completo HD

Kiko Rivera ha vuelto a sentarse en un plató de televisión tras su polémica entrevista en 'Cantora: la herencia envenenada'. Han pasado dos meses desde que el DJ destapó a su madre públicamente y ha llegado al 'Deluxe' decidido a contar lo que aún no sabemos de la mujer que, en sus propias palabras, "le ha destrozado".

Kiko ha desvelado en el 'Deluxe' que ha firmado un documento para revocar los poderes que en su día, y según él mismo en no buenas condiciones, le dio a su madre y a su tío Agustín. Pero el cantante no se ha quedado ahí.

Kiko, mirando a cámara y con una expresión entre triste y decepcionada, ha lanzado una amenaza muy clara a su madre: "Mamá, tienes 24 horas para ponerte en contacto conmigo, de la forma que sea, o si no tendré que tomar medidas legales".