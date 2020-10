Más allá del dinero, lo que Kiko Rivera le ha pedido a Isabel Panotja y su madre no le ha querido dar: las cosas de su padre

Kiko Rivera e Isabel Pantoja están inmersos en un duro conflicto familiar cuyo último capítulo ha estado protagonizado por el DJ, asegurando en 'Sálvame' que la forma en que su madre ha hablado de él "no tiene perdón de Dios".

"Kiko nos dijo que no se puede vivir de recuerdos y que su madre vive rodeada de ellos en Cantora", apuntaba la colaboradora y añadía: "Le dijo 'si vendemos Cantora, me gustaría tener algunos de los objetos de mi padre e Isabel Pantoja le dice que no".