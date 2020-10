Isabel Pantoja prometió ir a ver a su hijo en su llamada a 'Sábado Deluxe'

Kiko Rivera confiesa la profunda decepción que tiene con su madre

Irene Rosales cuelga un enigmático mensaje en Instagram tras la llamada

Kiko Rivera ha intervenido por teléfono en ‘Sálvame’ “muy molesto” con su madre Isabel Pantoja y ha contado los motivos por lo que siente que la tonadillera le ha fallado. El hijo de la cantante ha querido dejar claro que no es ningún “mantenido” y ha afeado los comentarios que su madre ha hecho sobre él a sus “espaldas” con distintos periodistas.

Kiko ha hablado alto y claro como nunca sobre los problemas con su madre y, tras la llamada, ha colgado una imagen en sus redes sociales con una indirecta muy clara: “Ya no me enfado. Solo observo, miro, pienso, me decepciono...y me alejo si es necesario”.

El origen del problema entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja

Kiko Rivera ha llamado a Sálvame’ para aclarar todas las cosas que se han dicho de él desde que confesó que tenía depresión en ‘Sábado Deluxe’. Su madre Isabel Pantoja intervino con una llamada en directo pero, lejos de mostrarse comprensiva, le recriminó a su hijo que no le hubiera contado sus problemas a ella antes de sentarse en televisión.

Kiko le dijo a su madre que necesitaba abrazarla y, aunque ella aseguró que al día siguiente iría a su casa para verle, la visita nunca se produjo y Kiko se sintió muy decepcionado. El dj colgó una fotografía en Instagram en la que habló sin rodeos de la distancia emocional que tenía con su madre y, desde entonces, su relación no ha vuelto a ser la misma.

La llamada de Kiko Rivera en ‘Sálvame’

Harto de escuchar en boca de otros los motivos por los que presuntamente Kiko está enfadado con su madre, el protagonista ha decidido levantar el teléfono y aclarar de una vez por todas por qué ha cambiado la actitud que siempre ha tenido de protección hacia Pantoja.

“Lo primero que quiero decir es que yo no necesito más de lo que tengo. Sí es verdad que ha habido momentos en los que he tenido más dinero pero eso no significa que ahora sea menos feliz que antes, incluso con el mal bache que estoy pasando”.

Una de las razones por las que se dijo que Kiko había roto la relación con su madre era porque ésta le había “cerrado el grifo” económicamente; algo que él ha desmentido con rotundidad.

“Desde los 18 años llevo trabajando (…) y no soy ningún mantenido ni lo he sido nunca (…) Mi tristeza interior viene porque la persona a la que más amo del mundo y a la que más he amado, que es mi madre, no sabe diferenciar entre Isabel Pantoja y madre. Esa es mi tristeza”.

Kiko ha explicado que le ha llegado la “información” de que su madre está hablando con periodistas a sus “espaldas” y que se ha visto en la necesidad de defender su imagen: “No entiendo por qué lo está haciendo pero no puedo consentir que esté hablando con gente diferentes cosas y dichas a su manera (…) Yo estoy sufriendo (…) Dejad de pensar que soy un gilipollas porque no lo soy; y mi madre, que se espabile un poco. Si tiene que decir algo que venga y me lo diga a la cara o lo diga públicamente para que yo me pueda defender, porque hablar así de un hijo no tiene perdón de Dios”, ha criticado sobre las explicaciones que, se supone, su madre ha dado del conflicto a periodistas como Paloma García Pelayo.

Eso sí, Kiko no duda que Isabel esté haciendo todo esto porque quiere su bienestar “por encima de todo”: “Ni una madre va a dejar de querer a su hijo ni un hijo a una madre, pero estoy muy molesto, muchísimo. No me merezco esto, no me merezco que me estén diciendo estas cosas porque no son verdad. Y cuando no son verdad, y encima vienen de una madre, duelen más”.

Kiko ha dejado claro que el enfado con la cantante de 'Marinero de luces' no viene por un tema económico sino por un problema emocional. Él considera que su madre no ha estado a su lado después de contar públicamente que está atravesando un gran bajón y ha confesado que, en muchas ocasionas, la artista devora a la persona: “Lo que yo necesito es a mi madre, no a Isabel Pantoja. Necesito el amor de mi madre pero no está porque el personaje siempre es más”.

Además, Kiko ha criticado la intervención telefónica que su madre tuvo en ‘Sábado Deluxe’ y ha reconocido que la vio un poco “egoísta”: “Estoy triste porque yo no he querido que esto saliera nunca. La culpa no la tengo yo. Yo fui al programa a hablar de un tema de mi mujer y mío. La que llamó fue mi madre para darme una regañina absurda. Ahí es cuando digo que sale Isabel Pantoja en vez de mi madre. Todos lo visteis y no se puede defender lo indefendible”.

Para él, es “muy triste” que desde el día que se sentó en ‘Sábado Deluxe’ “hasta hoy” todavía no haya visto a su madre en persona y, aunque entiende sus motivos, cree que estos no justifican su ausencia: “Está cuidando a mi abuela pero el día tiene 24 horas y vivimos a una hora y media”.

Kiko ha intentado explicar que con sus palabras no pretende atacar ni "hacerle daño a nadie” pero cree que no se merece la actitud que Isabel Pantoja está teniendo con él: “¿Por qué tengo que quedar mal yo? Cuando yo siempre he defendido a mi madre a capa y espada. Cuando me he peleado con mi hermana por ella e incluso me he metido en líos familiares por defenderla. Yo estoy quedando mal cuando ella sabe que le dije que viniera el lunes y ese lunes no llegó (…) A veces no hay que creerse el centro del mundo”, ha criticado en una llamada a ‘Sálvame’ que marcará un antes y un después en la relación entre madre e hijo.

La indirecta de Kiko Rivera en redes sociales

Horas después, Kiko Rivera ha colgado una fotografía en Instagram de él solo con el semblante serio y ha acompañado la publicación con un texto que explica cómo se siente y la razón por la que ha decidido tomar este camino situado en contra de su madre Isabel Pantoja: “Ya no me enfado. Solo observo, miro, pienso, me decepciono...y me alejo si es necesario”.