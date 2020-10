Irene Rosales muestra su apoyo a Isabel Pantoja en plena guerra con Kiko Rivera: su estrecha relación

La llamada de Kiko Rivera a ‘Sálvame’

Para sorpresa de todos, Kiko Rivera intervino por teléfono en ‘Sálvame’ para hablar del distanciamiento con su madre y desmintió que el motivo de su enfado fuese por un tema económico. Kiko negó ser ningún “mantenido” y le recriminó a su madre que no hubiera tenido ningún momento para visitarle después de contar que tiene depresión en ‘ Sábado Deluxe’ . “Mi tristeza interior viene porque la persona a la que más amo del mundo y a la que más he amado, que es mi madre, no sabe diferenciar entre Isabel Pantoja y madre”, se quejaba criticando la excesiva preocupación que Isabel tiene siempre por quedar bien.

El apoyo de Irene Rosales a su suegra

La relación de Irene Rosales e Isabel Pantoja

Cuando Kiko confesó en ‘ GH DÚO ’ que había tenido problemas con las drogas , el dj contó que su mujer Irene fue la persona que habló con Isabel: “Contárselo a su madre fue lo más duro, no quería por nada del mundo que su familia se enterara, pero era la única opción que me quedaba", explicó Irene emocionada.

Respecto a este último conflicto, Irene ha asegurado que no ha hablado con Isabel sobre el tema: “Yo puedo entender que esté molesta por lo que se está diciendo de ella, pero no por otra cosa (…) He hablado con ella sobre las niñas pero sobre Kiko no, esos son cosas de ellos”, decía sin querer meterse en los problemas que madre e hijo han demostrado tener.