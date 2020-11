Sin embargo, pasaron más cosas que no vimos en directo y es que antes del especial, Kiko Rivera nos decía que su madre había tenido oportunidad de pararlo todo: "Pudo llamarme y explicarme todo y en lugar de eso lo que ha hecho es conceder un comunicado y una entrevista que va a hacer".

Ya en plató, durante un corte publicitario, se quejaba de que ha estado endeudado desde que era un bebé: "Yo he estado libre de cargas un año y cinco minutos, los que tardan en firmar un contrato". Además, se preguntaba por qué la única propiedad con cargas es la suya: "Las demás casas están libres, el único que está jodido soy yo".

"Me siento engañado, decepcionado", decía Kiko, que se preguntaba: "¿Para qué he nacido yo?". Ahora, lo único que le importa es que a día de hoy se debe una cantidad que le perjudica y no está dispuesto a consentirlo: "¡Toda mi p* vida hipotecado!"