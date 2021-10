“Estoy harta, me he callado y callo muchas cosas", asegura Isa Pantoja en 'El programa de Ana Rosa' tras la exclusiva de Kiko Rivera. Y es que el DJ lanza reproches contra su hermana y su prima, Anabel Pantoja, diciendo que no tienen "ni oficio ni beneficio". Sus palabras han provocado el enfado de su hermana, que está harta de esta y otras pullas del DJ en el pasado.

No es la primera vez que Isa se siente ridiculizada por su hermano. Cuando Kiko arremetió contra su familia por cuestiones económicas, aseguró haber escuchado comentarios "xenófobos" de boca de su madre y su tío Agustín, un comentario que no le gustó nada a la aludida: "No me gustó el tono de burla y me dejó en ridículo".