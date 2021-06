Kiko Rivera reaparece en sus redes sociales poco después de anunciar un parón: "No me veréis caer"

Este sábado, Kiko Rivera anunció que dejaba sus redes sociales

"Me sentí incómodo porque no sabía que iba a suceder eso", aseguraba Kiko en un mensaje publicado en Instagram para despedirse de sus seguidores y pedir perdón a quienes pudiesen haberse sentido molestos con sus declaraciones: "Si los míos, los que me quieren, en algún momento se sintieron mal, les pido disculpas. Si no les gustaron las cosas que dije... Pero así es la vida y no siempre es de color de rosa", concluía el Dj, que aprovechaba su despedida para insistir en que su desconexión será total: "Cuando digo redes sociales me refiero a todas, Twitch incluido. Algún día volveremos más fuertes y siendo yo".