Kiko Rivera: "Mi madre ha intentado quedar conmigo pero me he negado, no se lo merece"

En estos meses la relación con su madre y con su tío Agustín ha saltado por los aires y ha llegado a un punto de no retorno: “ Mi madre me ha robado, me ha mentido ”. Ahora Kiko se enfrenta a las últimas novedades del conflicto y nos cuenta en qué punto se encuentran sus conflictos familiares: “He ratificado la denuncia contra mi tío Agustín por estafa y apropiación indebida”, algo que pondrá a Isabel Pantoja entre la espada y la pared: “Tendrá que testificar y posicionarse con uno de los dos ”.

El DJ asegura que su madre ha intentado en el último mes quedar con él a través de sus abogados, algo que ha rechazado de inmediato: “Tendría que haber intentado quedar conmigo hace siete meses, no ahora, ahora ya no me lo creo”. El hijo de Paquirri no se cree los comentarios que aseguran que su madre está mal y quiere retomar la relación con él: “Para sentarme a hablar primero me tiene que dar las cosas de mi padre, yo lo que le estoy pidiendo a mi madre es un gesto”.