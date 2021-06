A partir de entonces, Anabel se declaró Suiza, no quería mojarse porque no quería perder a ninguno de los dos, ni a su primo Kiko ni a su tía Isabel… Sin embargo, su distancia no fue del todo comprendida por Kiko.

El reproche de Kiko Rivera a Anabel Pantoja

Entiende que su prima no quiera perder a su tía, pero no que le deja a él solo y no quiera ni ver las pruebas que tiene en contra de su madre. Así que, primero, Kiko dejó de seguir a su prima en redes sociales y luego intervino en directo en ‘Sálvame’ para explicar por qué: “No me aportas nada”.