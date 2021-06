Anabel Pantoja abandona el plató del 'Deluxe' tras su tenso encuentro con Kiko Rivera: "No he venido a esto"

Kiko Rivera y Anabel Pantoja, cara a cara después de meses sin verse.

Tenso encuentro entre Anabel Pantoja y Kiko Rivera en el plató de 'Viernes Deluxe'.

Kiko Rivera echa en cara a Anabel Pantoja que no le escuche y no le quiera.

El hecho de que Kiko Rivera hubiera manifestado públicamente durante su entrevista con Jorge Javier Vázquez que su prima Anabel Pantoja había montado un drama con el tema de la comunión de su hijo y que se posicionaba con Rafa Mora porque él nunca lo había traicionado, hacía presagiar lo peor. Ella entraba al plató de 'Viernes Deluxe' para verse las caras con su primo después de meses sin verse y esto es lo que ha ocurrido.

Kiko Rivera, a Anabel Pantoja: "Tú a mí no me quieres"

En sus primeros minutos juntos, Anabel Pantoja confesaba que ella lo único que quería era que su primo estuviera bien, a lo que él contestaba "bien no estoy". Ella, por su parte, le da las razones por las cuales reaccionó de una manera tan dramática el lunes en 'Sálvame'. Pero pronto han aparecido las primeras pullitas entre ambos: "tú antes matabas por mí, ahora no", se le ha escuchado decir a Kiko Rivera.

A Kiko Rivera le duele que su prima no haya querido mirar siquiera los papeles que tiene él contra los tejemanejes de su madre. Entiende que ella no se quiera inmiscuir entre la guerra que mantienen madre e hijo, pero reconoce que le "duele tela". "Jamás me interpondré entre tú y mi madre pero ¿tú me quieres? ¿Vendrías a mi casa a que te enseñara las cosas? Tienes el derecho de saber por qué yo actúo de esta manera", le propone Kiko.

Pero la situación de Anabel Pantoja es complicada y tiene miedo de perder su relación con sus tíos Isabel y Agustín Pantoja. "Si tú vienes a mi casa y ves las cosas que yo tengo y por tus adentros no se mueve nada, es que tú a mí no me quieres", ha sido la dura reflexión de Kiko. Él no quiere que su prima deje de hablarle a su tía, pero considera que es algo que tiene que ver con sus ojos "porque si le hace eso a su hijo...". Además, Kiko confiesa que, durante estos meses, no ha sentido el amor y el cariño de Anabel y le duele, pero no es un reproche.

Tensión entre Anabel Pantoja y Kiko Rivera en su cara a cara: "Eres egoísta"

La cosa se ha ido calentando y llega un momento en el que Anabel Pantoja prefiere no seguir hablando y dejar aparcado el tema para hablarlo en privado, pero Kiko Rivera insiste en que ella no le quiere escuchar, lo que ha provocado ciertos momentos de tensión entre ambos. El hecho de que Anabel no se posicione es motivo de enfrentamiento entre los primos. Y es que él cree que ella está influenciada por Isabel Pantoja.

Anabel Pantoja abandona el plató de 'Viernes Deluxe': "No he venido a esto, me han obligado"

Tras la tensión vivida, Anabel Pantoja se ha visto acorralada (se sentía juzgada por todos) y ha espetado "yo no he venido a esto". Su primo ha explotado y le ha preguntado que entonces a qué se pensaba que había ido y ella ha contestado que se le había obligado desde dirección, cosa que la directora negaba. Anabel decidía abandonar el plató de 'Viernes Deluxe', visiblemente enfadada y entre reproches de Kiko.

Jorge Javier Vázquez iba en su encuentro para pedirle que regresara al plató y juntos ver el análisis que había hecho Cristina Soria sobre ella, prometiéndole que "era una cosa bonita". Pero ella estaba enfadada por los reproches y las críticas que ha recibido por parte de sus compañeros de 'Sálvame'.

Kiko Rivera va a buscar a Anabel Pantoja porque no se quiere despedir de él