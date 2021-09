“No seas tan sucio con eso, no seas bajo… no es lo mismo porque tu has vendido a tus ex, a tu familia, a tu novia, tu vida... ¡eres un sucio y un provocador! ¡y un imbécil, además! ”, le espetaba Laura Fa mientras abandonaba el plató muy enfadada .

Pese a todo, la colaboradora volvía a plató y seguía cargando duramente contra su compañero por el comentario. “Lo que no puede hacer es decir cosas que yo no he dicho y utilizarlas de una manera muy sucia”, continuaba Laura. “Él es un personaje de estos ‘baratijos’ y a mí no me va a meter en sus cosas, es un ‘baratijo’ que viene aquí e intenta provocar. ¡Tienes la novia y la suegra que te mereces!”, reiteraba la colaboradora mientras volvía a su sitio.