Sofía Suescun y Kiko Jiménez podrían haber roto, según Maite Galdeano

Son palabras de la propia Maite que transmitía el presentador. Jorge Javier Vázquez recibió la llamada el pasado sábado de Maite, pero no le cogió el teléfono y le comunicó la noticia vía mensaje. Él intentaba contactar con ella de nuevo en directo, pero no conseguía localizarla.

La noticia provocaba el estupor entre los colaboradores de ‘Sálvame’, aunque no todos están sorprendidos: “No me extraña”, decía Laura Fa, pero Gema López le recordaba que según contó el propio Kiko, jamás han discutido.

“Como sea verdad cuidado, porque aquí va a salir…”, advertía Jorge Javier, que añadía algo más sin entrar en detalles: “Yo no puedo decir algo que me pasó estas vacaciones, pero la persona me dijo por favor no puedo contarte más…”