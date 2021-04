Kiko Hernández revelaba que tenía una información sobre Omar Sánchez por la que Anabel Pantoja estaba muy preocupada. El colaborador aseguraba que incluso la novia del superviviente le había llamado de madrugada para intentar averiguar de qué se trataba. A pesar de que Kiko no quiso contárselo, según el colaborador parecía que a Anabel no le pillaba por sorpresa.

Pero ha sido la propia sobrina de Isabel Pantoja la que ha mostrado su enfado al intervenir en directo por teléfono. Tras hablar unos minutos con Kiko Hernández, Anabel accedía a que se pusiera el altavoz. "Le estaba diciendo a Kiko que no sé lo que iba a contar pero no estoy asustada de nada. Y si se toca a gente anónima que no tenga nada que ver se tendrá que tener cuidado", advertía.