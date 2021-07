Paola e Iván se conocieron en el pasado. En un primer momento no quedaron porque ella tenía pareja, pero más adelante sí que se vieron y tuvieron intimidad juntos. La historia no fue a más pero, según Paola, Iván habría intentado quedar con ella estando ya con Lola.

Lola y Diego pasaron juntos por ‘La isla de las tentaciones’ y fue entonces cuando decidieron romper su relación: “Mi representante me pasó cosas del novio, conversaciones con otra chica, una pretendienta de ‘Mujeres y hombres y viceversa", aseguraba Diego.

Harto, Iván llamaba a Rafa Mora para desmentir todo en directo. “El mensaje está manipulado, Lola tiene los pantallazos uno por uno y en el último Paola me dice ‘madre, tu novia qué celosilla’ yo la dejo en visto, ni contesto”, aseguraba Iván, acusando a la chica: “Es una mentira lo que se está contando”.

Iván acababa por perder la paciencia y estallaba: “Si mi pareja decide perdonarme no entiendo este acoso y derribo porque estamos muy bien. Os vuelvo a repetir que está al tanto de todo no la vais a sorprender con nada, si ella ha tomado su decisión ¿Por qué no nos dejan en paz?”