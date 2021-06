No fue fácil, es un proceso largo, a veces vuelve a subir de peso y enviaba un mensaje de ánimo a quienes lo intentan y recaen: “Yo trasgredo un montón de veces, me caigo, llevo un mes fatal, lo emocional… Lo importante es amarte tú”.

Lorena, crítica con Anabel Pantoja

Lo que no comparte Lorena son posturas como las de Anabel Pantoja y es que no entiende que a pesar de mostrar cómo quiere perder peso, luego envía otros mensajes contradictorios sobre la comida: “No me gusta juzgar pero no siento que hace lo que predica”.