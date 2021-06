Rafa Mora ataca a Lydia Lozano: "Es capaz de vender a un compañero y a su madre"

Rafa Mora ha decidido calentar el fin de semana diciendo cosas un pelín feas de sus compañeros de ‘Sálvame’ y es que en su entrevista en ‘Diez minutos’ confiesa que no le gusta mucho coincidir en plató con Anabel Pantoja… y con Lydia Lozano, con quien se ha enfrentado en directo.

"Sabes que el cualquier momento te la puede jugar"

Esto no es nuevo, su mal rollo viene de lejos. Rafa ha acusado a la colaboradora de chivata, le ha recordado lo sucedido con Ylenia y así han protagonizado un sinfín de situaciones complicadas: “Lo que jamás haría sería vender a un amigo por dinero como hacen otros”.

Es más, el colaborador pasaba al ataque: “Entiendo que te inventes noticias, que mates a Manzanares, que resucites a Ylenia… sé que trasnochas mucho viendo las cintas de Tómbola y eso tiene que hacer mella, yo solo he dicho que no me gusta debatir contigo y con Anabel".