La información errónea de Lydia Lozano

Con motivo de la presentación del musical en homenaje a su madre Rocío Jurado , Rocío Carrasco respondió con evasivas cuando le preguntaron por sus polémicas familiares y la inexistente relación con sus hijos . “Que yo no hable no significa que el que calla otorga”, dijo sin dar más detalles y advirtiendo que su silencio podría romperse en cualquier momento.

Sentado en el plató de ‘ Sálvame ’, Antonio David consideró estas palabras como “una provocación” y, enfadado, dejó claro públicamente que su hija no había tenido ningún tipo de acercamiento con su madre . “¿No es cierto que recibió una llamada de ella y que la conversación, vía WhatsApp, no es del todo amigable y cercana?”, preguntó Lydia Lozano.

Antonio David descubre la fuente de Lydia Lozano

La decepción de Antonio David con Lydia

Tras ver que Lydia no estaba dispuesta a recapacitar, Antonio confesó en ‘ Sábado Deluxe ’ que estaba muy decepcionado con su compañera: “Siento que me ha traicionado”, decía.

Lydia reconoce haber sido engañada

Lydia sin saber dónde meterse, no supo qué decir: "Juro que no sé qué hacer, no he dicho mis fuentes ni en el peor momento de mi vida", se lamentaba con las cartas boca arriba.