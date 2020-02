Antonio David Flores, contra Lydia Lozano: "Siento que me has traicionado"

Lydia Lozano mantiene que Rocío Flores ha hablado con su madre y, aunque todo el entorno de la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco se lo ha desmentido, la colaboradora sigue manteniendo que su información es cierta. Por eso, AD se siente defraudado por su compañera y no entiende su obstinación: “Siento que Lydia me ha traicionado pero creo que cualquier puede equivocarse. Me duele que haya puesto a mi hija en esta tesitura de tener que desmentirla”.