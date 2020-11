Los colaboradores se mojan sobre la impactante entrevista de Kiko Rivera: "Me da pena Isabel Pantoja"

Los colaboradores opinan sobre la exclusiva

Para la presentadora de ‘ Socialité ’, la descripción que Kiko ha hecho de su madre es la misma que muchos tertulianos llevan haciendo durante años en televisión y no ha entendido que Kiko haya tardado tanto tiempo en descubrir quién es verdaderamente Isabel Pantoja: “Con 36 años, un hijo no descubre a una madre. Todos la hemos calificado de prepotente (…) pero el único pretexto que veo es revisar una herencia porque necesita dinero”, ha cuestionado sobre el motivo por el que Kiko ha dado la exclusiva .

Gustavo González ha confesado que no es la primera vez que escucha a Kiko hablar en estos términos de su madre y ha adelantado que esta es la primera batalla de una guerra “que va a ser muy larga”: “Esto no ha hecho más que empezar”, se ha temido.

Por último, Kiko Hernández se ha sincerado sobre la “histórica” entrevista y ha confesado que siente lástima por Isabel Pantoja: “A mí me da un poco de pena, y mira que yo le he dado, pero me ha dado pena. Entiendo que Kiko Rivera quiera hablar si se siente así... pero su madre tiene que estar destrozada en Cantora y yo he sentido una pena terrible”.