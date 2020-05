Lydia Lozano dice lo que lleva años callando de Antonio Montero: “Tú me ofreciste ir a medias en el tema de Ylenia Carrisi”

Además, a lo largo del programa nos ha confesado que no ha superado lo que ocurrió, para ella ha supuesto “una mancha horrorosa” que le impidió durante mucho tiempo a ser feliz. Por eso, tiene claro que nunca permitiría que se emitiera el poli: “Hay cosas que no compensan, que no tienen precio en esta vida”.

“Tú me dijiste ‘¿Me das los datos y vamos a medias? ¡Falso! ¡Que eres un falso! Me ponías a parir, te dije que no pero tú creíste en mí”, ha gritado la colaboradora recordando que Antonio se fue a Santo Domingo: “Te lucraste y me voy a callar porque esto me lo he comido durante años”.