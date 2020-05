La reacción de Belén Esteban a la pillada de Carmen Bazán poniéndola verde: “Me decepciona, sabe que ha hablado mucho conmigo”

Carmen respondió, pero colgó mal y fue entonces cuando dijo palabras como estas: “¿Qué c… quiere más? Tú lo que quieres es dinero, no quieres otra cosa". Y, 24 horas después, ha llegado la respuesta de la aludida.

Evidentemente molesta, la colaboradora de ‘Sálvame’ decía: “Cada uno en la vida sabemos lo que hemos hecho”. Ella está “bien” y “tranquila”, pero no todos están igual: “La que está más jorobada es mi madre”.

“Lo único que tengo que decir es que yo en ese momento defendía los derechos de una menor”, ha aclarado Belén añadiendo que su hija ya es mayor de edad y no quiere saber nada: “Yo tengo respuesta para todo. Fue una etapa de mi vida pero mi madre tiene 76 años y sabe lo que se ha vivido como lo sabe toda España desde hace 20 años”.

No quiere hablar por respeto pero cree que cada uno tiene “su penitencia” y se declara “decepcionada” con quien fuera su suegra: “Ella sabe que ha hablado mucho conmigo y no quiero levantar rollos. No quiero guerras”.