Lydia Lozano da un ultimátum a la dirección de 'Sálvame' y se rompe: "Le prometí a mi madre que no iba a llorar"

Lydia Lozano no ha podido ser más clara. Le pasa la “pelota” a la dirección del programa: “Si quieren que siga trabajando, Amável no viene”. Se refería al poligrafista que le formuló las preguntas del polémico y secreto Poli al que se sometió sobre el caso Ylenia Carrisi. Entonces firmó que jamás se hablaría ni se revelaría el contenido de la prueba, por ello, cuando ‘Sálvame’ decía tener una copia de lo sucedido, lo dijo muy claro: “Si se emite, me voy”.