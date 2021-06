Lydia Lozano ha estallado tras un comentario de Kiko Hernández. Todo ha empezado con un 'zasca' en directo seguido por un comentario fuera de cámaras que ha hecho brotar a la colaboradora: "¡A mí nadie me manda a tomar por c***!", gritaba ella.

"¡Deja de grabarme!"

Segundos después y mientras Paz Padilla hacía una mención, la escuchábamos gritar de fondo amenazando con abandonar el programa: “¡Me quiero ir! Yo me voy a mi casa ¡Y déjame ya de grabar que me dejes de grabar! ¡Ya está bien, hombre! ¡No me lo merezco!”