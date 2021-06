Lydia Lozano se ha llevado no solo las críticas de Laura Fa, también algún que otro reproche del resto de sus compañeros de Sálvame’ por su actitud y sus palabras en el encuentro con Rocío Carrasco. Sin embargo, no era la única colaboradora de 'Sálvame' en el plató de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', también estuvo Kiko Hernández y Gema López no entendió su actitud.

Hay quienes no entienden que Lydia Lozano no hiciera las preguntas que quería formular a Rocío pero Gema López cree que no es más que el blanco fácil porque no es la única que estuvo en el plató. Estuvieron otros como Kiko Hernández y Gema López se declaraba “sorprendida” por la actitud de su compañero de plató: “Le llevo viendo trabajar 10 años y nunca le he visto tan complaciente como ahora”.