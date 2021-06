Los zascas a Lydia en el directo de Instagram: "A ella no le gustan estos programas tan serios, a mí sí"

El día de la última entrevista en directo a Rocío Carrasco , Lydia Lozano tuvo un inesperado cara a cara con ella. La colaboradora le recriminó a la protagonista de la docuserie que no le hubiera “quitado la venda” con respecto a la verdadera personalidad de Antonio David Flores, el día en el que tuvieron una conversación privada de 45 minutos.

Este reproche ha sido muy comentado, tanto a posteriori como durante la entrevista en directo a la hija de Rocío Jurado, que estaban viendo Laura Fa y Nuria Marín. A Laura Fa no le pareció nada bien la actitud de Lydia Lozano en esa entrevista:

"No entiendo que no le pidiera perdón", dijo en el directo de Instagram, en el que también se sorprendió de que Lydia dijera que ella pensaba que no era "una mujer manipulable": "Todos somos manipulables".