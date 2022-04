Carmen Alcayde y Kiko Hernández han empezado la tarde muy enfadados. La colaboradora acusó a su compañero de haberle dicho unas palabras muy feas este miércoles después del programa e incluso aseguró que había cambiado su percepción sobre él. “Lo que hiciste en el pasillo no era espectáculo porque no había ninguna cámara grabando”, aseguró.

Pero a pesar de los enfrentamientos, al final acabaron haciendo las paces y fundiéndose en un abrazo . Carmen Alcayde reconoció que le seguía teniendo cariño al colaborador y él respondió que también. “Antes he soltado eso porque estaba mosqueado contigo. A Lydia no le tengo cariño, pero a ti sí”, dijo. Después de esto, ambos se abrazaron.

Carmen Alcayde estaba muy contenta por haber hecho las paces con Kiko, pero a quien no pareció alegrarle tanto fue a Lydia Lozano, que rompió a llorar. “Me gustaría que a Lydia le dieras un abrazo como a mí”; dijo Alcayde, pero sus dos compañeros se negaron.

