La reconciliación de Terelu Campos y Kiko Hernández: "Te tengo mucho cariño"

Kiko Hernández lleva mucho tiempo alejado de Terelu Campos, su relación se enfrió y no han vuelto a acercar posturas. Según María Patiño "hasta hoy no se saludaban, ni se hablaban". Terelu Campos ha confesado que desde que ha vuelto a trabajar en 'Sálvame' si que hay un día que saludó a Kiko, pero que él no le devolvió el saludo. A lo que que Kiko ha respondido: "Me dijiste que me ibas a demandar, como te voy a saludar". Terelu ha dejado claro que no ha interpuesto ninguna demanda contra el colaborador y que los problemas que hayan tenido se quedan en el pasado.