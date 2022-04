Naomi, la hija del cantante Francisco, tras el juicio de su manutención: "Me siento despreciada, no me dirigió la mirada"

El cantante Francisco se ha enfrentado a un juicio por la manutención de su hija Naomi. Para la joven de 21 años era la ocasión perfecta de estrechar lazos con su padre, pero no ha sido así. Según cuenta Naomi su padre no quiere ningún tipo de acercamiento con ella, la desprecia.

Desde los pasillos de Telecinco, Naomi ha confesado estar hundida: "Ayer en el juicio Francisco no me dirigió la mirada. Mi madre dice que vio como me miró de reojo, pero no se atrevió a mirarme a la cara". "Me sentí fatal, fue vergonzoso, y yo no merezco este desprecio", confiesa Naomi.